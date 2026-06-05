Napoli-Alisson Santos, ufficiale il riscatto dallo Sporting

Alisson Santos, il Napoli riscatta il brasiliano dallo Sporting. Le news di calciomercatoCalciomercato
Il brasiliano è ufficialmente tutto del Napoli: il club azzurro ha infatti riscattato l’attaccante dallo Sporting CP. Operazione totale da 20 milioni di euro: 3,5 mln erano quelli pattuiti per il prestito iniziale, altri 16,5 sono quelli versati ora per il riscatto al club portoghese. Un’intuizione del ds Manna che a gennaio aveva preso Alisson Santos, classe 2002: ora l'attaccante è ufficialmente e completamente del Napoli. Nel VIDEO i dettagli dell'operazione con l’inviato Francesco Modugno
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