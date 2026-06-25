Gli agenti di Dybala hanno presentato la controproposta alla Roma per il rinnovo dell'argentino: manca il sì definitivo di Ryan Friedkin. Una volta confermato tutto, allora basterà poi solamente rivedere i contratti e l'argentino potrà firmare. Nel VIDEO il punto sulla situazione di Gianluca Di Marzio
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