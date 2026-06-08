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Il Torino ha scelto Abate come nuovo allenatore: firmerà un contratto biennale

Calciomercato

Dopo l'addio di D'Aversa, il Torino ha scelto Abate come nuovo allenatore. Il club granata ha deciso di puntare sul tecnico della Juve Stabia per la prossima stagione e ora dovrà limare i dettagli. Abate si prepara a firmare un contratto biennale. Nel VIDEO tutti gli aggiornamenti

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