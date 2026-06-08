Dopo l'addio di D'Aversa, il Torino ha scelto Abate come nuovo allenatore. Il club granata ha deciso di puntare sul tecnico della Juve Stabia per la prossima stagione e ora dovrà limare i dettagli. Abate si prepara a firmare un contratto biennale. Nel VIDEO tutti gli aggiornamenti

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