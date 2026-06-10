Dopo aver risolto la questione allenatore con l'arrivo in panchina di Fabio Grosso, la Fiorentina prova a ricostruire cercando di valutare quali siano le intenzioni di uno dei suoi pezzi più pregiati, ovvero Moise Kean. Le parti, l'agente dell'attaccante Lucci e la Fiorentina si siederanno presto a tavolino. Bisognerà capire quali saranno le intenzioni della società, ma fronte giocatore non c'è la volontà di andare via: Kean sta bene a Firenze e, qualora il club decidesse di puntare ancora su di lui, si ritroverebbe in casa un attaccante felice di restare in Viola
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