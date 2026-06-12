Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di venerdì 12 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juve, si attende Carnevali: Dibu Martinez resta il prescelto per la porta
- Lazio, fatta per la cessione di Romagnoli all'Al-Saad
- E si pensa ad Asp Jensen del Bayern per l'attacco
- Como, blitz a Dortmund per Couto. Contatti anche per Kaiki
- Milan, le news sul nuovo allenatore: da Glasner a Jaissle e Amorim
- Inter, incontro con il Nottingham Forest per Frattesi
- Fiorentina, idea Ruggeri per la fascia sinistra
- Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Mourinho
- Cambiano le regole sui giocatori fuori rosa e minorenni: cosa succede ora
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Pisacane rinnova con il Cagliari: la situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Comolli: "Ringrazio Elkann ed Exor per l'opportunità di lavorare alla Juve"
Damien Comolli ha voluto ringraziare la Juventus dopo aver presentato le dimissioni: "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale".
Juve, Comolli ha rassegnato le dimissioni
Contestualmente all'annuncio di Giovanni Carnevali come nuovo Amminsitratore delegato e Direttore generale della Juventus, sono arrivate anche le dimissioni di Damien Comolli. "Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro", si legge nella nota del club.
Carnevali è il nuovo Ad della Juve
Le ultime dal nostro inviato a Torino Giovanni Guardalà
Carnevali: "Ringrazio Elkann per la fiducia"
Dopo l'ufficialità, sono arrivate le prime parole di Giovanni Carnevali da nuovo Amministratore delegato della Juventus: “Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri".
Il Sassuolo: "Accettiamo le dimissioni di Carnevali"
Anche il Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale in merito all'addio di Giovanni Carnevali: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver accettato le dimissioni di Giovanni Carnevali dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club".
Ora è ufficiale: Carnevali è il nuovo Ad della Juventus
La Juventus ha ufficializzato Giovanni Carnevali come nuovo Amministratore delegato. "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero", si legge nel comunicato.
Genoa, si lavora con la Roma per tenere Baldanzi
Roma e Genoa continuano a trattare per Tommaso Baldanzi. C'è fiducia in casa rossoblù per trovare l'intesa definitiva e trattenere il giocatore chiudendo a 9,5 milioni con pagamento dilazionato invece dei 9,7 richiesti dai giallorossi.
Juve, atteso a breve l'annuncio di Carnevali
Manca solo l'annuncio ufficiale per la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo Amministratore delegato della Juventus. Le ultime dal nostro inviato a Torino Giovanni Guardalà
Juve-Carnevali, lunedì primo vertice di mercato
Manca solo l'ufficialità, ma la nuova avventura di Giovanni Carnevali alla Juventus è iniziata. Il prossimo Amministratore delegato avrà un vertice di mercato nella giornata di lunedì 15 giugno. Nel VIDEO il punto di Valentina Mariani
Gudelj lascia il Siviglia dopo 7 stagioni
Termina dopo 7 anni l'avventura di Nemanja Gudelj al Siviglia. Il capitano serbo andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.
Il capitano del Siviglia lascia il club dopo 7 stagioniVai al contenuto
Torino, Abate ora può firmare
La Juve Stabia ha ufficializzato la separazione da Ignazio Abate. Accordo raggiunto tra club e allenatore che prendono quindi strade diverse, Abate è ora pronto a firmare l'intesa raggiunta nei giorni scorsi con il Torino. A breve dovrebbe quindi arrivare l'annuncio del club granata.
Per l'attacco invece piace Asp Jensen del Bayern
La Lazio pensa a Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco, che ha giocato la scorsa stagione in prestito al Grasshopper. L'idea biancoceleste è di chiudere per una cifra intorno ai 4 milioni di euro lasciando una percentuale elevata al Bayern.
Carrarese, in chiusura l'arrivo di Cioffi
Cioffi è in sede per la firma del contratto con la Carrarese
Gabriele Cioffi riparte dalla Serie BVai al contenuto
Lazio, fatta per Romagnoli all'Al-Sadd. Arnau Martinez per sostituirlo
Alessio Romagnoli si prepara a salutare la Lazio. Il difensore è a un passo dall'Al-Sadd. La trattativa si definirà in queste ore dopo l'ultima revisione dei contratti. Per sostituirlo, il club biancoceleste pensa ad Arnau Martinez, classe 2003 capitano del Girona, già trattato a gennaio. Dopo la retrocessione degli spagnoli la clausola è scesa a 7,5 milioni di euro. Può fare sia il centrale che il terzino destro, da capire la volontà del giocatore che ha diverse proposte da valutare.
Inter, per Palestra trattativa con l'Atalanta in stand-by
L'Atalanta rimane ferma sulla propria richiesta di oltre 50 milioni di euro per Palestra. La Dea continua a chiedere 55 o 50 più bonus per lasciare partire il giocatore. L'intenzione dell'Inter è invece quella di offrire 45 milioni complessivi e non alzare l'offerta, forte anche della volontà del giocatore che vorrebbe rimanere in Italia.
Juve, Dibu il prescelto per la porta. Oblak il piano B
La Juventus continua ad andare avanti per il Dibu Martinez, individuato come primo obiettivo. Il portiere argentino è molto convinto e vuole solo il club bianconero, infatti si è già mosso per trovare casa a Torino e i bianconeri stanno trattando con l'Aston Villaper il cartellino. Nel frattempo, però, Jan Oblak resta il piano B nel caso in cui la richiesta degli inglesi per Martinez fosse troppo alta.
Juve Stabia, ufficiale la risoluzione con Abate
Ufficiale la risoluzione di Ignazio Abate con la Juve Stabia. Ora l'allenatore è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Torino
Fiorentina, sondaggio per Matteo Ruggeri
Il club viola cerca un nuovo esterno sinistro e il nome sondato è quello di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Gli spagnoli però non vogliono privarsi del giocatore e il giocatore vorrebbe rimanere all'Atletico. La Fiorentina però ha fatto un tentativo.
Incontro Inter-Nottingham per Frattesi. Ma c'è anche il Napoli
Sul fronte uscite, l'Inter ha richieste per Davide Frattesi. Per il centrocampista è vivo l'interesse del Nottingham Forest, che lo aveva già cercato a gennaio. Nelle scorse ore c'è stato un incontro tra i club. Rimane interessato anche il Napoli in caso di partenza di Anguissa. Frattesi piace infatti sia a Manna che ad Allegri.
Milan, le news sul nuovo allenatore: da Glasner a Jaissle e Amorim
Il Milan continua a cercare un allenatore. Oliver Glasner rimane favorito anche senza l'arrivo di Ralf Rangnick, per il quale manca ancora un accordo. Sullo sfondo rimane Matthias Jaissle, mentre nelle ultime ore è tornato il nome di Ruben Amorim. Con entrambi nel weekend sono in programma dei contatti.
Inter, si continua a trattare con la Lazio per Provedel
Proseguono le trattative tra Inter e Lazio per Ivan Provedel: la richiesta dei biancocelesti è tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, con i nerazzurri che vorrebbero spendere tra i 2 e i 3 milioni. Da trovare anche l’intesa con il giocatore che ha un ingaggio alto ma la volontà è quella di trovare un accordo.
Juve, come cambia il mercato con l'arrivo di Carnevali
Manca solo l'ufficialità per l'addio di Damien Comolli, con Giovanni Carnevali pronto a diventare il nuovo AD. La Juventus è dunque in attesa di condividere dall'inizio della prossima settimana tutte le trattative già avviate da Ottolini e Spalletti, per capire se continuare ad accelerare sugli obiettivi già seguiti in precedenza come Kolo Muani, Sorloth, Lucumì e Dibu Martinez.