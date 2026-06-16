Ancora incerto il futuro di Vlahovic. E la Juve...

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Juventus, ancora incerto il futuro di Vlahovic. Calciomercato news

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Ancora incerto il futuro di Dusan Vlahovic. Le richieste economiche fatte alla Juventus sono state giudicate troppo alte dai bianconeri, ma il giocatore (assieme al papà-agente) è convinto di trovare un top club in Europa pronto a soddisfarlo., anche se al momento non è così. Bisognerà capire se il serbo tornerà sui suoi passi per riattivare una trattativa. Nel VIDEO il punto di Gianluca Di Marzio

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