Qui tutta la giornata live di venerdì 19 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO