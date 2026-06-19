Qui tutta la giornata live di venerdì 19 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu
- E per Palestra mancano gli ultimi dettagli
- Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani
- Per la difesa piacciono Lucumi e Muharemovic
- E in porta possibile intreccio con il Napoli
- Milan, esercitato il controriscatto per Camarda
- Roma su Dodò, le possibili alternative per la Fiorentina
- E Tony D'Amico potrebbe diventare operativo in anticipo
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
E Palestra è sempre più vicino: intesa verbale con l'Atalanta
Marco Palestra sempre più verso l'Inter: incontro tra i club positivo nelle scorse ore, Inter e Atalanta hanno trovato una bozza di accordo. La prossima settimana si riaggiorneranno per sistemare gli ultimi dettagli. Per quanto riguarda le cifre, l'Inter ha offerto 45 milioni di euro fissi più bonus.
Palestra-Inter più vicini: la situazione dopo l'incontro con l'AtalantaVai al contenuto
Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu fino al 2028
Ufficiale il prolungamento contrattuale di Cristian Chivu con i nerazzurri. L'allenatore è stato in sede per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà all'Inter fino al 2028.