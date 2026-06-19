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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di venerdì 19 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport

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Calciomercato, le news di oggi

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E Palestra è sempre più vicino: intesa verbale con l'Atalanta

Marco Palestra sempre più verso l'Inter: incontro tra i club positivo nelle scorse ore, Inter e Atalanta hanno trovato una bozza di accordo. La prossima settimana si riaggiorneranno per sistemare gli ultimi dettagli. Per quanto riguarda le cifre, l'Inter ha offerto 45 milioni di euro fissi più bonus.

Palestra-Inter più vicini: la situazione dopo l'incontro con l'Atalanta

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Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu fino al 2028

Ufficiale il prolungamento contrattuale di Cristian Chivu con i nerazzurri. L'allenatore è stato in sede per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà all'Inter fino al 2028.

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Qui tutta la giornata live di giovedì 18 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Roma su Dodô: le alternative per la Fiorentina

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