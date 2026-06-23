La Roma è alla ricerca di plusvalenze da qui al termine di giugno così da rientrare nei parametri del settlemente agreement con l'Uefa. Per questo motivo alcuni giocatori potrebbero essere venduti e in cima alla lista delle possibili cessioni c'è Matias Soulé. L'argentino pesa 16 milioni di euro a bilancio e tra le squadre interessate al suo cartellino c'è il Borussia Dortmund (che però non ha ancora fatto un'offerta). Nel video le ultime novità sul mercato giallorosso
Prossimi Video
La nuova dirigenza del Milan: cosa cambia nei rossoneri
Calciomercato
Ronaldinho è ufficialmente un nuovo giocatore del Ravenna
Calciomercato
Inter, incontro con l'agente di Palestra: occhio al Chelsea
Calciomercato
Roma, Soulé può essere venduto: piace al Borussia Dortmund
Calciomercato
Kaiki in arrivo a Como, Milla in chiusura. E Nico Paz…
Calciomercato
Como-Real, cosa può succedere nell'incontro per Nico Paz
Calciomercato
Roma, attese offerte per Soulé: piace al Borussia Dortmund
Calciomercato