La Roma è alla ricerca di plusvalenze da qui al termine di giugno così da rientrare nei parametri del settlemente agreement con l'Uefa. Per questo motivo alcuni giocatori potrebbero essere venduti e in cima alla lista delle possibili cessioni c'è Matias Soulé. L'argentino pesa 16 milioni di euro a bilancio e tra le squadre interessate al suo cartellino c'è il Borussia Dortmund (che però non ha ancora fatto un'offerta). Nel video le ultime novità sul mercato giallorosso

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