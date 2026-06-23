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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di martedì 23 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera alle 21 su Sky Sport

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Inter-Palestra: in settimana incontro con l'Atalanta per chiudere

Ci siamo, l'Inter è pronta a chiudere per Marco Palestra. In settimana si potrebbe definire l'arrivo dell'esterno, nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, per definire i dettagli e arrivare alla chiusura della trattativa

E per Kempf si valuta il rinnovo o la cessione. Il Dortmund su di lui

Marc-Oliver Kempf, reduce da una grande stagione con il Como, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Fabregas lo vorrebbe tenere ma c'è l'interesse del Borussia Dortmund per il difensore. Le strade sono due: cessione o rinnovo

Nico Paz, giovedì un incontro tra Como e Real. L'Inter alla finestra

In programma un incontro tra Como e Real Madrid giovedì 25 giugno per il futuro di Nico Paz. C'è da capire la fattibilità di trattenerlo in Italia ancora per un altro anno. I Blancos vorrebbero vendere l'argentino e mantenere una recompra. Intanto, l'Inter resta alla finestra monitorando gli sviluppi

Calciomercato, le news di oggi

Calciomercato: Altre Notizie

Alvarez: "Una mia cessione la soluzione per tutti"

Calciomercato

L'attaccante - al termine di Argentina-Austria - non ha nascosto la sua volontà di lasciare i...

Nico Paz, incontro Como-Real ma l'Inter è vigile

Calciomercato

Giovedì 25 giugno il Como incontrerà il Real Madrid per capire la fattibilità di trattenere Nico...

La Juventus non molla la pista Dibu Martinez

Calciomercato

I bianconeri non mollano la pista che porta al Dibu Martinez. Al momento, però, sono troppo alte...

Enzo Maresca al Manchester City: c'è l'accordo

Calciomercato

Enzo Maresca sarà l'erede di Pep Guardiola al Manchester City. I Citizens hanno trovato un...

Calciomercato: news e trattative del 22 giugno

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 22 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
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