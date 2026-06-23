Qui tutta la giornata live di martedì 23 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera alle 21 su Sky Sport
Inter-Palestra: in settimana incontro con l'Atalanta per chiudere
Ci siamo, l'Inter è pronta a chiudere per Marco Palestra. In settimana si potrebbe definire l'arrivo dell'esterno, nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, per definire i dettagli e arrivare alla chiusura della trattativa
E per Kempf si valuta il rinnovo o la cessione. Il Dortmund su di lui
Marc-Oliver Kempf, reduce da una grande stagione con il Como, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Fabregas lo vorrebbe tenere ma c'è l'interesse del Borussia Dortmund per il difensore. Le strade sono due: cessione o rinnovo
Nico Paz, giovedì un incontro tra Como e Real. L'Inter alla finestra
In programma un incontro tra Como e Real Madrid giovedì 25 giugno per il futuro di Nico Paz. C'è da capire la fattibilità di trattenerlo in Italia ancora per un altro anno. I Blancos vorrebbero vendere l'argentino e mantenere una recompra. Intanto, l'Inter resta alla finestra monitorando gli sviluppi
Calciomercato, le news di oggi
- Nico Paz, incontro Como-Real. Ma l'Inter è vigile
- E intanto Kempf o rinnova o sarà cessione. Il Dortmund su di lui
- Inter-Palestra, in settimana incontro con l'Atalanta per chiudere
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