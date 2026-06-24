E' in programma per la giornata di giovedì 25 giugno un incontro tra il Como e il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. Le strade sono due: il Como vuole tenerlo un altro anno con la recompra del Real che scatterebbe l'anno prossimo, i Blancos invece vorrebbero monetizzare subito e, dopo aver attivato la recompra da 10 milioni, ne chiedono 60. Un investimento abbastanza alto anche per la squadra di Fabregas. Intanto Nico Paz non rifiuterebbe un'altra stagione a Como, con la possibilità di giocarsi la Champions League. In tutto ciò l'Inter rimane alla finestra in attesa di capire i prossimi sviluppi

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