Qui tutta la giornata live di mercoledì 24 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera alle 23 su Sky Sport
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Inter, il Chelsea piomba su Palestra: offerti 5 milioni più bonus al calciatore
- L'Atalanta irrompe su Alajbegovic: avviati i contatti
- Italia, le prime mosse di Malagò: 3 nomi per il direttore tecnico
- Juve: si raffredda la pista Kolo Muani
- Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Serie B, l'elenco degli allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Leao: "Dedico la mia vita al Mondiale, poi si vedrà"
Leao torna a parlare anche del suo futuro al Milan: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Amorim? Quello che so di questo allenatore è che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale".
Alajbegovic, l'Atalanta prova a superare la concorrenza
L'Atalanta irrompe su Kerim Alajbegovic. Il club nerazzurro ha avviato contatti con l'entourage del classe 2007 per provare ad anticipare la concorrenza, seguito da tanti club europei tra cui la Roma
Nazionale, Malagò sceglierà prima il direttore tecnico
Da Maldini alle alternative Ranieri e Buffon: il piano di Giovanni Malagò per scegliere il nuovo direttore tecnico della Nazionale
Nazionale, è caccia al dt: i nomi di MalagòVai al contenuto
Mbayè Niang sarà svincolato dal 1° luglio
L'ex Milan, Torino e Samp Mbayè Niang lascia ufficialmente la Turchia e il Gençlerbirliği. Chi sono gli altri giocatori svincolati?
Ufficiale, Mbayè Niang lascia il GençlerbirliğiVai al contenuto
"Che la magia abbia inizio!": Ronaldinho è ufficiale al Ravenna
Ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. Il 46enne brasiliano ha come obiettivo quello di segnare il suo ultimo gol da professionista: "Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!"
Ronaldinho ufficiale al Ravenna: 'Che la magia abbia inizio!'. VIDEOVai al contenuto
Inter superata dal Chelsea per Palestra
I Blues sono vicini all'intesa finale con giocatore e Atalanta. Decisiva nel sorpasso degli inglesi la chiamata di Xabi Alonso a Palestra, che lo considera un elemento importante per il nuovo corso
Inter-Palestra, c'è il sorpasso del Chelsea: quanto gli offreVai al contenuto
Da Soule a Koleosho: le ultime di mercato
Continua il pressing deciso della Fiorentina per Luca Koleosho, che avanza anche per Thorstvedt. Su Soule della Roma, c'è anche lo Stoccarda e diverse squadre in Arabia Saudita: i giallorossi però hanno valutato come insufficienti le proposte avanzate fino a questo momento. Procedono a piccoli passi in avanti le operazioni De Vrij al Panathinaikos e Gaetano all'Atalanta. Nel VIDEO la raffica di mercato di Gianluca Di Marzio