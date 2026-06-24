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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 24 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera alle 23 su Sky Sport

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Leao: "Dedico la mia vita al Mondiale, poi si vedrà"

Leao torna a parlare anche del suo futuro al Milan: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Amorim? Quello che so di questo allenatore è che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale".

Alajbegovic, l'Atalanta prova a superare la concorrenza

L'Atalanta irrompe su Kerim Alajbegovic. Il club nerazzurro ha avviato contatti con l'entourage del classe 2007 per provare ad anticipare la concorrenza, seguito da tanti club europei tra cui la Roma

Nazionale, Malagò sceglierà prima il direttore tecnico

Da Maldini alle alternative Ranieri e Buffon: il piano di Giovanni Malagò per scegliere il nuovo direttore tecnico della Nazionale

Nazionale, è caccia al dt: i nomi di Malagò

Nazionale, è caccia al dt: i nomi di Malagò

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Mbayè Niang sarà svincolato dal 1° luglio

L'ex Milan, Torino e Samp Mbayè Niang lascia ufficialmente la Turchia e il Gençlerbirliği. Chi sono gli altri giocatori svincolati?

Ufficiale, Mbayè Niang lascia il Gençlerbirliği

Ufficiale, Mbayè Niang lascia il Gençlerbirliği

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"Che la magia abbia inizio!": Ronaldinho è ufficiale al Ravenna

Ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. Il 46enne brasiliano ha come obiettivo quello di segnare il suo ultimo gol da professionista: "Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!"

Ronaldinho ufficiale al Ravenna: 'Che la magia abbia inizio!'. VIDEO

Ronaldinho ufficiale al Ravenna: 'Che la magia abbia inizio!'. VIDEO

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Inter superata dal Chelsea per Palestra

I Blues sono vicini all'intesa finale con giocatore e Atalanta. Decisiva nel sorpasso degli inglesi la chiamata di Xabi Alonso a Palestra, che lo considera un elemento importante per il nuovo corso

Inter-Palestra, c'è il sorpasso del Chelsea: quanto gli offre

Inter-Palestra, c'è il sorpasso del Chelsea: quanto gli offre

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Da Soule a Koleosho: le ultime di mercato

Continua il pressing deciso della Fiorentina per Luca Koleosho, che avanza anche per Thorstvedt. Su Soule della Roma, c'è anche lo Stoccarda e diverse squadre in Arabia Saudita: i giallorossi però hanno valutato come insufficienti le proposte avanzate fino a questo momento. Procedono a piccoli passi in avanti le operazioni De Vrij al Panathinaikos e Gaetano all'Atalanta. Nel VIDEO la raffica di mercato di Gianluca Di Marzio

Calciomercato: Altre Notizie

Chelsea-Palestra, intesa vicina: Inter superata

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Il Chelsea è vicino a chiudere per Marco Palestra. Nonostante l'incontro tra i nerazzurri e...

Leao: "Amorim molto bravo ma decido dopo Mondiale"

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Rafael Leao torna a parlare del suo futuro dopo il gol segnato in Portogallo-Uzbekistan....

Alajbegovic, l'Atalanta prova ad anticipare tutti

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Non decolla la trattativa per riportare il francese in bianconero. La Juve continua a ritenere i...
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