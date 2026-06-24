Palestra non va all'Inter ma al Chelsea: i retroscena delle ultime frenetiche 24 ore

Accordo trovato nella notte fra Atalanta e Chelsea per il trasferimento di Marco Palestra in Inghilterra: operazione da 57 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita; al giocatore un contratto di sei anni a 5 milioni di euro. Nel video la squadra Sky racconta i retroscena delle ultime convulse 24 ore e di come si sia arrivati a questo clamoroso colpo di scena

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