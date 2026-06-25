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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di giovedì 25 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera alle 21 su Sky Sport

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