Qui tutta la giornata live di giovedì 25 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera alle 21 su Sky Sport
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus, aumenta la fiducia per Kolo Muani. E si tratta per Lucumì
- La Juventus può cedere Miretti: interesse del Bologna e sondaggio del Villarreal
- Palestra al Chelsea e non all'Inter: la ricostruzione
- Nico Paz, incontro Como-Real: Inter alla finestra
- De Vrij a un passo dal Panathinaikos
- Atalanta, le mosse dopo la cessione di Palestra
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio