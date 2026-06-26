Nel VIDEO con Luca Marchetti le news sul trasferimento ormai imminente di Stefan De Vrij dall'Inter al Panathinaikos. Operazione a parametro zero dopo la scadenza del contratto, accordo verbale da formalizzare con la firma che dovrebbe arrivare lunedì per un contratto di un anno con opzione per il secondo a 3 milioni di euro netti a stagione. Finisce così l'avventura del difensore olandese all'Inter dal 2018
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