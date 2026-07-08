Inter, Provedel ha svolto le visite mediche: nelle prossime ore la firma sul contrattovideo
Manca solo l'ufficialità per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere ha svolto le visite mediche al Coni e nelle prossime firmerà il contratto con i nerazzurri. L'ex Lazio è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter e completerà il reparto portieri dopo l'addio di Yann Sommer: si giocherà il posto con lo spagnolo Josep Martinez
Prossimi Video
Il punto sul mercato della Lazio tra Dominguez e Jensen
Calciomercato
Roma, concorrenza del Fenerbahce per Greenwood
Calciomercato
Al Como piace Solet: si tratta con l'Udinese
Calciomercato
Frosinone, Calvani rimane in prestito per un'altra stagione
Calciomercato
Juve, per Kolo Muani c'è da ricucire il rapporto con il Psg
Calciomercato
Juve, dal Dibu Martinez a Vicario: il punto sui portieri
Calciomercato
Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Radu Dragusin
Calciomercato