Manca solo l'ufficialità per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere ha svolto le visite mediche al Coni e nelle prossime firmerà il contratto con i nerazzurri. L'ex Lazio è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter e completerà il reparto portieri dopo l'addio di Yann Sommer: si giocherà il posto con lo spagnolo Josep Martinez

INTER, NUOVA OFFERTA PER KHALAILI