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Inter, Provedel ha svolto le visite mediche: nelle prossime ore la firma sul contratto

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Manca solo l'ufficialità per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere ha svolto le visite mediche al Coni e nelle prossime firmerà il contratto con i nerazzurri. L'ex Lazio è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter e completerà il reparto portieri dopo l'addio di Yann Sommer: si giocherà il posto con lo spagnolo Josep Martinez

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