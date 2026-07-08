Il club nerazzurro ha fatto una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus all'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili, esterno destro che l'Inter ha scelto per sostituire Dumfries. La prima proposta nerazzurra era di circa 20 milioni, la richiesta belga rimane di 30. Il giocatore spinge per il trasferimento in nerazzurro

L'Inter ha fatto una nuova offerta all'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Dopo i 20 milioni offerti qualche giorno fa, i nerazzurri hanno rilanciato alzando la proposta a 23 milioni più bonus. La richiesta del club belga è sempre di 30 milioni. Le parti sono in costante confronto per arrivare all'intesa definitiva, con il giocatore che spinge per il trasferimento in nerazzurro.