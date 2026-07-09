Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio le ultime novità riguardanti il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma, ormai sempre più vicino. Trattativa entrata nella sua fase finale con i documenti in arrivo per la revisione e il controllo degli ultimi dettagli per poi arrivare alla firma e all'ufficialità. Dybala e la Roma andranno avanti insieme

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS