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Dybala-Roma: rinnovo sempre più vicino. Le news di calciomercato

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Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio le ultime novità riguardanti il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma, ormai sempre più vicino. Trattativa entrata nella sua fase finale con i documenti in arrivo per la revisione e il controllo degli ultimi dettagli per poi arrivare alla firma e all'ufficialità. Dybala e la Roma andranno avanti insieme

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