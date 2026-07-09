I bianconeri vogliono formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Kolo Muani, con la Juve che ha avuto nuovi contatti con il Psg e sta preparando un'offerta migliorata aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni di euro