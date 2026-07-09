Qui tutta la giornata live di giovedì 9 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Fenerbahce, sorpasso alla Roma per Greenwood: è a un passo
- Juventus-Dibu, primi contatti con l'Aston Villa
- Ed è pronta una nuova offerta per Kolo Muani. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino
- Inter, ufficiale l'arrivo di Ivan Provedel
- Nuova offerta nerazzurra per Khalaili
- Oristanio ufficiale al Torino: i dettagli
- Il Napoli ha bloccato Zeballos del Boca Juniors
- Atalanta, oggi le visite mediche di Gaetano
- Roma-Dybala, rinnovo sempre più vicino: i dettagli
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Torino, ufficiale l'arrivo di Oristanio
Il club granata ha ufficializzato l'arrivo di Gaetano Oristanio. Il giocatore arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio", si legge nel comunicato
Milan, Amorim: "Vogliamo tenere assolutamente Modric"
Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim ha parlato del futuro di Luka Modric: "E' un giocatore che vogliamo assolutamente tenere, ci ho parlato due volte e, se serve, lo rifarò di nuovo. È un punto fondamentale. Magari non giocherà tutte le partite, ma su di lui contiamo. Spero di averlo, anche a breve"
Napoli, in uscita Lindstrom e Hasa
Per quanto riguarda le uscite, dialoghi in corso con lo Schalke 04 per Jesper Lindstrom che è tornato a Napoli dopo l'esperienza, sempre in Bundesliga, con la maglia del Wolfsburg dove ha collezionato 15 presenze. Il ds Manna ha avuto dei contatti anche con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa, reduce da una stagione con la Carrarese, 5 gol e 4 assist in 31 presenze
Il Fenerbahce sorpassa la Roma per Greenwood: ora è a un passo
Mason Greenwood è sempre più vicino al Fenerbahce. Il club turco ha presentato un'offerta ufficiale sia al Marsiglia che all'attaccante inglese e punta a chiudere l'operazione nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane anche la Roma aveva seguito il giocatore, senza però arrivare a un'offerta ufficiale
Fenerbahce, sorpasso Roma: è a un passo da GreenwoodVai al contenuto
La Fiorentina resta vigile su Inao Oulaï
Dopo aver ufficializzato Dragusin per la difesa, la Fiorentina vuole rinforzare anche gli altri reparti. Il club viola ha messo nel mirino Inao Oulaï, centrocampista di proprietà del Trabzonspor. Non risultano offerte ufficiali, come riportato in Turchia, ma il classe 2006 è un giocatore molto gradito ai toscani a determinate condizioni econimiche. I contatti tra la Fiorentina e l'entourage del giocatore non si sono mai interrotti
Insigne riparte della Sampdoria: "Qui per riportare il club in A"
Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Sampdoria. L'ex Napoli ha firmato un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze. "Voglio far parte della storia di questa società e fare qualcosa di importante come riportare la Samp dove merita, che non è la Serie B"
Dybala-Roma, rinnovo sempre più vicino
La trattativa tra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto entra nella fase finale. In arrivo i documenti che verranno visionati prima di formalizzare l'accordo definitivo con la firma. Contratto di un anno con opzione. Nel VIDEO tutti i dettagli
Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Dragusin
La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo del difensore Radu Dragusin. Il difensore arriva in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Ci aspetta una grande stagione, spero di poter aiutare la squadra", queste le sue prime parole
E ha avviato i primi contatti con l'Aston Villa per il Dibu
Incontro tra la Juventus e gli agenti del Dibu Martinez nella giornata di mercoledì 8 luglio. L'accordo con il portiere c'è già e sono stati avviati i primi contatti con l'Aston Villa per capire il costo del cartellino. La richiesta degli inglesi è scesa a 6/7 milioni di euro. Resta concreta anche la pista Gugliemo Vicario
Juve-Dibu, primi contatti con l'Aston Villa: la richiesta degli inglesiVai al contenuto
La Juve vuole due attaccanti: occhi su Kolo Muani ma anche Sorloth e Pellegrino
I bianconeri vogliono formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Kolo Muani, con la Juve che ha avuto nuovi contatti con il Psg e sta preparando un'offerta migliorata aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni di euro
Napoli, bloccato Exequiel Zeballos del Boca Juniors
Il Napoli guarda in Argentina e ha bloccato Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L'esterno classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre ed è finito fuori rosa dopo aver scelto di non rinnovare. I partenopei sono al lavoro per chiudere un investimento soprattutto in chiave futura
Atalanta, oggi le visite mediche di Gaetano
Tutto fatto per l'arrivo di Gianluca Gaetano dal Cagliari all'Atalanta sulla base di 12 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore nelle scorse ore è arrivato a Milano e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un giocatore dell'Atalanta
E i nerazzurri hanno fatto una nuova offerta per Khalaili
L'Inter fa sul serio per Anan Khalaili, presentata una nuova offerta all'Union Saint Gilloise dopo che il club belga aveva rifiutato la prima da 20 milioni. I nerazzurri hanno rilanciato offrendo 23 milioni più bonus. La richiesta è sempre di 30. Il giocatore spinge per il trasferimento
Inter, ufficiale l'arrivo di Provedel: contratto di tre anni
Il club nerazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Ivan Provedel. Operazione da 3 milioni di euro. "Il portiere classe 1994 si trasferisce in nerazzurro dalla Lazio a titolo definitivo: ha sottoscritto un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2029", si legge sui canali ufficiali dell'Inter
Genoa, iniziate le visite mediche di Havel
Elias Havel sarà un nuovo giocatore del Genoa, operazione chiusa con l'Hartberg che lo aveva riscattato dal Lask. L'attaccante austriaco ha iniziato le visite mediche