Marco Palestra è stato a lungo un obiettivo dell'Inter per sostituire Dumfries nel ruolo di esterno destro. Il giocatore però poi ha scelto il Chelsea e la trattativa è sfumata. Beppe Marotta ha parlato così in conferenza stampa: "E' frutto di una scelta del giocatore che è venuto meno a un impegno verbale che aveva preso. Il suo agente poteva indicargli meglio la strada perseguibile, ma ha scelto questa e noi ci siamo dovuti arrendere. L'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto, fosse arrivato quello col giocatore avremmo chiuso. I club non si sono tirati indietro. In Italia non siamo competitivi come gli inglesi"

INTER, MAROTTA: "TROVEREMO PRESTO UNA SOLUZIONE PER L'ESTERNO"