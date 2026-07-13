Inter, Marotta: "Palestra è venuto meno a un impegno preso". L'agente: "Grande dispiacere"Calciomercato
Marco Palestra è stato a lungo un obiettivo dell'Inter per sostituire Dumfries nel ruolo di esterno destro. Il giocatore però poi ha scelto il Chelsea e la trattativa è sfumata. Beppe Marotta ha parlato così in conferenza stampa: "E' frutto di una scelta del giocatore che è venuto meno a un impegno verbale che aveva preso. Il suo agente poteva indicargli meglio la strada perseguibile, ma ha scelto questa e noi ci siamo dovuti arrendere. L'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto, fosse arrivato quello col giocatore avremmo chiuso. I club non si sono tirati indietro. In Italia non siamo competitivi come gli inglesi"
INTER, MAROTTA: "TROVEREMO PRESTO UNA SOLUZIONE PER L'ESTERNO"
La risposta dell'agente di Palestra: "Guardiamo al futuro, senza più attacchi presuntuosi"
L'agente di Palestra, Alessandro Lucci, in una lunga dichiarazione rilasciata all'ANSA, ha voluto rispondere al presidente dell'Inter: "Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del Presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo. Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane, come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l'operazione. A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto".