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Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE

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Qui tutta la giornata live di martedì 14 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Carnvali: "Per Kolo Muani richieste troppo alte"

L'ad bianconero ha parlato dell'attaccante francese a Rai GrParlamento: "O troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. Frattesi? Non abbiamo la necessità di uno come lui"

Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'

Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'

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Marotta: "Khalaili non ha superato la visita di idoneità"

"Avevamo negoziato l'acquisizione di Khalaili che però non ha superato le visite di idoneità, come comunicatoci dal Coni – ha detto Marotta -. In Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa, questa idoneità è nata dal Coni. E' una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci". Sul mercato ha aggiunto: "Abbiamo un vuoto legato a una scelta rispettosa di Dumfries che ha preferito chiudere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid, quindi una situazione non voluta. Ausilio e Baccin hanno preso in considerazione diverse soluzioni, la troveremo presto"

Dybala resta a Roma

I dettagli del prolungamento di Paulo Dybala con la Roma

Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala

Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala

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Sommer, la prima foto con la maglia del Bruges

Nuova squadra per Sommer: avventura Bruges

L'ormai ex portiere dell'Inter Yann Sommer riparte dal Belgio, è il nuovo portiere del Bruges. Tre anni di contratto per lui (fino al 2029)

Calciomercato, le news di oggi

Calciomercato: Altre Notizie

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Le valutazioni del Psg per Randal Kolo Muani sono molto alte e se i francese non le abbasseranno,...

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L'Inter è di nuovo alla ricerca di un esterno destro e piace molto Djed Spence del Tottenham,...

Roma, prima offerta al Chelsea per Garnacho

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Doekhi alla Lazio, è fatta

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