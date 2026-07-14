"Avevamo negoziato l'acquisizione di Khalaili che però non ha superato le visite di idoneità, come comunicatoci dal Coni – ha detto Marotta -. In Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa, questa idoneità è nata dal Coni. E' una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci". Sul mercato ha aggiunto: "Abbiamo un vuoto legato a una scelta rispettosa di Dumfries che ha preferito chiudere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid, quindi una situazione non voluta. Ausilio e Baccin hanno preso in considerazione diverse soluzioni, la troveremo presto"