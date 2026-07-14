Qui tutta la giornata live di martedì 14 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
Carnvali: "Per Kolo Muani richieste troppo alte"
L'ad bianconero ha parlato dell'attaccante francese a Rai GrParlamento: "O troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. Frattesi? Non abbiamo la necessità di uno come lui"
Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'Vai al contenuto
Marotta: "Khalaili non ha superato la visita di idoneità"
"Avevamo negoziato l'acquisizione di Khalaili che però non ha superato le visite di idoneità, come comunicatoci dal Coni – ha detto Marotta -. In Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa, questa idoneità è nata dal Coni. E' una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci". Sul mercato ha aggiunto: "Abbiamo un vuoto legato a una scelta rispettosa di Dumfries che ha preferito chiudere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid, quindi una situazione non voluta. Ausilio e Baccin hanno preso in considerazione diverse soluzioni, la troveremo presto"
Dybala resta a Roma
I dettagli del prolungamento di Paulo Dybala con la Roma:
Roma, ufficiale il rinnovo di DybalaVai al contenuto
Sommer, la prima foto con la maglia del Bruges
Nuova squadra per Sommer: avventura Bruges
L'ormai ex portiere dell'Inter Yann Sommer riparte dal Belgio, è il nuovo portiere del Bruges. Tre anni di contratto per lui (fino al 2029)
Calciomercato, le news di oggi
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