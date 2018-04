Giro delle Fiandre: trionfa Tersptra, 6° Sagan

Niki Terpstra ha conquistato il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione dopo la Sanremo. L'olandese della Quick Step Floors si è imposto sul duro percorso di 265 km da Anversa a Oudenaarde, in cui i corridori hanno affrontato ben 18 muri e cinque tratti in pavé. In ritardo Vincenzo Nibali, che ha affrontato per la prima volta in carriera la Classica belga in preparazione della Liegi, vero obiettivo stagionale. Tersptra, che aveva chiuso sul podio la Classica dei Muri nel 2015 (2°) e 2017 (3°), ha lasciato il gruppo dei big sul Kruisberg, piazzando poi l'allungo decisivo sull'Oude Kwaremont e iscrivendo il proprio nome nell'albo d'oro per la prima volta in carriera nel Fiandre, che si va ad aggiungere alla Roubaix conquistata nel 2014. Beffati gli altri favoriti come Philippe Gilbert (vincitore l'anno scorso), Greg Van Avermaet, Vanmarcke, Kristoff, Van Aert e Kwiatkowski. Niente da fare nemmeno per Peter Sagan, il grande favorito della gara, che ha chiuso al sesto posto. La 102^ edizione della Ronde Van Vlaanderen ha visto i corridori darsi battaglia sui muri come il leggendario Kapelmuur, affrontato a 95 km dal traguardo, e la tripla ascesa del vecchio Kwaremont (2,2 km su lastricato con pendenza variabile dal 4 al 11,5%) che la seconda e la terza volta è stato seguito dal breve ma faticoso Paterberg (360 metri con pendenza media 13%), scalato l’ultima volta dopo 250 km. Da segnalare la grandissima affluenza dei tifosi, con oltre 800mila persone assiepate lungo il percorso.

La cronaca della gara: la fuga iniziale

Si parte sotto una pioggia leggera che rende l'asfalto scivoloso e una temperatura di 7° C. La prima fuga va in scena dopo una settantina di km, con 11 corridori tra cui l'italiano Filippo Ganna (UAE Team Emirates). Il gruppetto arriva ad accumulare un vantaggio di oltre 5', che va via via dileguandosi con la comparsa dei famigerati muri. Tra i fuggitivi della prima ora non resiste nessuno, mentre Mads Pedersen (Trek Segafredo), Dylan Van Baarle (Sky) e Sebastian Langeveld (Ef Drapac) si lanciano a tutta sul Pottelberg, andando via e prendendo subito una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo, in cui cominciano a muoversi tutti i big a partire da Michal Kwiatkowski. La BMC prende in mano la situazione ai piedi del Koppenberg (600 m in pavè, pendenza media 11,6%, massima 22,0%), dove cominciano i primi scatti dei vari Niki Terpstra, Greg Van Avermaet, Wout Van Aert, Zdenek Stybar e Gianni Moscon. Vincenzo Nibali dimostra di avere gamba, restando nel gruppetto dei migliori, ridotto a una trentina di unità, grazie al lavoro di un encomiabile Sonny Colbrelli. Non sono mancate le cadute, fortunatamente senza conseguenze: da segnalare quella di Mitchell Docker, atterrato sul filo spinato a bordo strada.