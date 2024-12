Ciclismo in lutto, morto a 90 anni Rik van Looy

Il ciclismo perde uno dei suoi grandi campioni. All'età di 90 anni si è spento infatti Rik van Looy, corridore belga, che è stato fra i più grandi del secolo scorso. Fu professionista dal 1954 al 1970, ed è stato il primo corridore in grado di vincere tutte le cinque Monumento (un traguardo raggiunto in seguito solo da Eddy Merckx e Roger De Vlaeminck). Ha vinto anche una Milano-Sanremo, due Giri delle Fiandre, tre Parigi-Roubaix, una Liegi-Bastogne-Liegi e un Giro di Lombardia. van Looy conquistò anche due titoli mondiali in linea (1960 e 1961) e 37 tappe nei Grandi Giri per un totale di 367 successi

