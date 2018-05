Giro d'Italia 2018: 10 cose da sapere

2) Quanto sei bella Roma

Fino al 1960 - con alcune sporadiche eccezioni - il Giro si è concluso a Milano, una tradizione che si è rinnovata dal 1990. In tutto, il capoluogo lombardo è stato teatro del gran finale per 75 volte, l'ultima nel 2015, l'anno dell'Expo. Sono 17 le città che hanno recitato il primo atto della corsa, più un Passo, lo Stelvio. Il 27 maggio la carovana chiuderà la sua "tournèe" a Roma come nel 1911, nel 1950 e nel 2009, per il centenario della kermesse, vinta da Denis Menchov. Ma che paura per il russo nella Capitale: in una giornata caratterizzata dalla pioggia scivolò sui sampietrini a poche centinaia di metri dal traguardo previsto al Colosseo (la cronometro partiva dall'Altare della Patria), ma il vantaggio accumulato su Danilo Di Luca si rivelerà sufficiente per il trionfo in classifica generale.