Geraint Thomas annuncia il ritiro a fine 2025

La carriera

Corridore particolarmente adatto alle corse a tappe, in cui è stato secondo e terzo al Giro (2023 e 2024) e terzo al Tour (2022), e ha vinto giro di Romandia, Delfinato e giro della Svizzera Thomas ha fatto anche sapere che la sua ultima annata da ciclista comincerà già il prossimo 21 gennaio con la partecipazione al Tour Down Under in Australia, poi sarà presente alla Volta de Algarve, alla Tirreno-Adriatico e al giro di Catalogna. Più in là si vedrà il resto, dando per scontate le partecipazioni al Tour e, come ha detto lo stesso Thomas, al giro di Gran Bretagna. Ma Thomas è stato anche un ottimo pistard, visto che nell'Inseguimento a squadre ha vinto due ori olimpici, a Pechino 2008 e Londra 2012, e tre titoli mondiali (2007, 2008 e 2012).