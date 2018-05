Il terzo arrivo in salita del 101° Giro d'Italia di ciclismo domani porterà la 9^ tappa sul Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore), dopo la partenza da Pesco Sannita, in provincia di Benevento. E' una frazione lunga 225 chilometri, che interesserà tre regioni (Campania, Molise e Abruzzo), toccando cinque province: Benevento, Campobasso, Isernia, L'Aquila e Pescara. I primi 100 chilometri di percorso sono su una strada a scorrimento veloce che, da Benevento, porterà a Rionero Sannitico, con carreggiata ampia e la presenza di numerose gallerie ben illuminate. Nella seconda parte spicca la salita verso Roccaraso, con il Gran premio della montagna di 2^ Categoria a quota 1.252 metri d'altezza, dopo 108,1 chilometri di corsa: seguirà una lunga discesa fino a Sulmona e Popoli. Dopo i due traguardi volanti, il primo ai 161,2 chilometri di Popoli e il secondo ai 167,6 di Bussi sul Tirino, inizierà la salita finale di circa 45 chilometri, con brevi contropendenze, suddivisa in due parti: la prima arriverà a Calascio, la seconda più breve e pendente fino all'arrivo. La prima parte della salita, dall'innesto della Statale 602 a Santo Stefano di Sessano, scatta dal chilometro 179,4 e arriva al chilometro 198,5, con una pendenza massima del 10%. La seconda parte, invece, misura 26,5 chilometri, presenta un dislivello di 1.029 metri, una pendenza media del 3,9%, massima del 13, con un Gran premio della montagna sul traguardo (prima Categoria) a 2.135 metri d'altezza. Molto duro l'ultimo tratto, con tornanti e pendenza attorno al 9%, con un picco massimo del 13; il rettilineo finale è lungo 120 metri. Il Gran Sasso d'Italia è la 'Montagna Pantani', in ricordo dell'impresa portata a termine dal 'Pirata' durante l'8^ tappa del Giro 1999, quando staccò tutti e si presentò solo sul traguardo. Il ritrovo di partenza è fissato in piazza Umberto I, a Pesco Sannita, il via verrà dato alle 11,10 dalla Provinciale 36. L'arrivo è posto in località Campo Imperatore ed è previsto fra le 17 e le 17,30. Pesco Sannita è all'esordio come tappa del Giro d'Italia, sul Gran Sasso la corsa rosa si è invece conclusa nel 1971 (vittoria dello spagnolo Lopez Carril), nel 1989 (il danese Carlsen) e nel 1999 (Pantani). Ci si attende un nuovo scossone alla classifica generale, con le prime mosse da parte dei grandi favoriti alla vittoria finale.