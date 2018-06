Grande ansia e preoccupazione in Germania per le condizioni della pluricampionessa di ciclismo su pista, Kristina Vogel, rimasta vittima di un brutto incidente mentre si stava allenando sulla pista di Cottbus per preparare il Gp tedesco di questo fine settimana. Dalle prime ricostruzioni, la ventisettenne, 2 ori olimpici e 11 titoli mondiali, stava correndo insieme alla compagna Pauline Grabosch e subito dopo aver accelerato una volta che la collega si era defilata dalla pista si è scontrata con un altro ciclista entrato sul circuito qualche secondo prima: la Vogel ha battuto violentemente la testa e la schiena, rimanendo comunque cosciente, ed è subito stata trasportata nell'ospedale locale dove è stata sottoposta a una tac. In seguito, a causa soprattutto della gravità delle sue condizioni, confermate anche dalle parole a caldo dell'allenatore ("Siamo molto preoccupati per Kristina, sta davvero male") è stata trasferita in elicottero fino a Berlino, dove è già stata operata alla spina dorsale. Da quanto riferisce la stampa tedesca, in ogni caso la Vogel non sarebbe in pericolo di vita.