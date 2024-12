Incidente per Eddy Merckx durante un'uscita in bicicletta nei dintorni di Mechelen, in Belgio. Il campione belga ha riportato una frattura all'anca ed è stato trasportato all'ospedale di Herentals, dove adesso è in attesa di essere operato. "È stato uno stupido incidente, ma ha sentito un dolore acuto", ha detto la famiglia a Het Nieuwsblad. E ancora: "Nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente, Eddy è semplicemente scivolato. Per fortuna non era solo, non ha mai perso conoscenza e ha subito capito quali potevano essere le conseguenze, come poi è stato confermato al suo arrivo in ospedale. Eddy ora ha bisogno di un intervento chirurgico".