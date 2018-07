Dopo la cronosquadre che ha rivoluzionato la classifica generale, consegnando la maglia gialla a Greg Van Avermaet, la quarta tappa del Tour de France prevede partenza e arrivo sulle coste dell'Oceano Atlantico: il via sarà dato da La Baule, località turistica nel dipartimento della Loira Atlantica, per giungere, dopo 195 km, a Sarzeau in Bretagna. La frazione rappresenta un'altra ottima occasione per i velocisti, la terza finora, visto il percorso senza asperità rilevanti. L'unico GPM è la Cote de Saint Jean la Poterie, posto a 60 km dal traguardo, con pendenze massime del 7,8% e una lunghezza di appena 800 metri. Troppo pochi per impensierire i migliori ciclisti del mondo. La carovana partirà verso le 13.25 da La Baule, dove nel 1988 Guido Bontempi vinse il cronoprologo del Tour, una delle punte più alte della carriera dell'azzurro. Il gruppo si dirigerà verso nord lungo 195 km sostanzialmente piatti, con il Bonus Seconds posizionato a poco meno di 40 km dalla conclusione. Gli ultimi chilometri saranno tutti pianeggianti e rettilinei per cui è lecito attendersi un nuovo sprint a Sarzeau, cittadina bretone di cui è sindaco nientemeno che il presidente UCI David Lappartient. Dopo il debutto vincente di Gaviria e la rivincita di Sagan nella seconda frazione, ci si attende un colpo anche dagli altri grandi velocisti presenti in gruppo come Kittel, Cavendish, Greipel, Demare e Kristoff, senza dimenticare l'azzurro Colbrelli, beffato di pochi centimentri dal campione del mondo a La Roche sur Yon.