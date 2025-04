Pogacar show: vince anche la Freccia Vallone

La Freccia Vallone è di nuovo di Tadej Pogacar. Due anni dopo la prima volta, lo sloveno torna a vincere il secondo round del Trittico delle Ardenne. E stavolta lo fa da dominatore assoluto, con un'azione sbalorditiva sul Muro di Huy. Partito a 500 metri dal traguardo, Pogacar ha staccato tutti i rivali senza mai alzarsi sui pedali. Imprendibile per tutti, in una giornata in cui era atteso il testa a testa con Remco Evenepoel. Alla fine, però, il belga si è dovuto accontentare del nono posto, arrivato all'arrivo con 16 secondi di ritardo su Pogacar. Alla sesta vittoria stagionale (la terza gara di un giorno dopo la Strade Bianche e il Giro delle Fiandre), il campione del mondo ha finalizzato uno splendido lavoro di squadra da parte della UAE Emirates. Il team ha lavorato al meglio per Pogacar, con il forcing finale iniziato già a 8 km dal traguardo sulla Cote de Cherave per allungare il gruppo. Nel finale ci ha pensato lo sloveno che ha chiuso con 10 secondi di vantaggio sul francese Kevin Vauquelin, secondo davanti a Tom Pidcock. Non è arrivato al traguardo, invece, il danese Skjelmose: vincitore domenica scorsa della Amstel Gold Race, il corridore della Lidl-Trek è caduto a 40 km dal traguardo in prossimità di uno spartitraffico e ha abbandonato la gara.