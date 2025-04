Ciccone vince la 1^ tappa del Tour of the Alps

Lo scalatore azzurro della Lidl-Trek vince la prima tappa del Tour of the Alps da San Lorenzo Dorsino a San Lorenzo Dorsino di 148,5 km. Prima della partenza i corridori hanno rispettato un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco, morto nella prima mattinata di lunedì

Il Tour of the Alps inizia con buone notizie per il ciclismo azzurro: a vincere la prima tappa è stato infatti Giulio Ciccone. Il capitano della Lidl-Trek ha sfruttato il grande lavoro della squadra e ha battuto in volata, nella prima tappa da San Lorenzo Dorsino a San Lorenzo Dorsino di 148,5 km, Felix Gall e Paul Seixas, entrambi della Decathlon AG2R. Buona anche la prova di Mattia Bais del Team Polti che ha provato l'azione solitaria ma è stato ripreso nel finale. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), invece, ha chiuso 19º a 15” dal vincitore. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco: "In segno di rispetto della grave perdita per tutto il mondo religioso e civile, l'intera carovana del Tour of the Alps ha tributato un minuto di silenzio prima dell'avvio della frazione inaugurale" fanno sapere gli organizzatori che hanno precisato che la corsa ciclistica "rispetterà un tono di sobrietà, con l'assenza di animazione musicale, e un minuto di silenzio alla partenza di tutte le cinque frazioni"