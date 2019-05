Il 102° Giro d'Italia di ciclismo lascia la Toscana e si trasferisce nel Lazio per la 4^ tappa, 235 chilometri che collegano Orbetello (Grosseto) a Frascati (Roma). Sono tre le province toccate dalla corsa rosa: Grosseto, Viterbo e appunto Roma. Tappa molto lunga e sostanzialmente priva di impennate altimetriche, anche se la prima parte del tracciato è un po' mosso, così come gli ultimi chilometri. Le prime pedalate attraverso Maremma, salendo da Manciano fino ad arrivare a Tuscania e Vetralla, poi la carovana rosa accarezza l'agglomerato metropolitano della Capitale. Gli ultimi chilometri sono prima in discesa, con alcune svolte da attenzionare sulle rotatorie, poi si arriva ai -2,5 chilometri, con pendenze intorno al 4,5% medio e picchi fino al 7%. L'ultimo chilometro è interamente in salita e con una pendenza fino al 4%, su un rettilineo lungo 250 metri. I traguardi volanti sono posti dopo 114,9 km, a Vetralla, e dopo 186,7, a Mentana. L'unico Gran premio della montagna di giornata si trova ai 389 metri di Manciano, dopo 32,8 km di corsa (4^ Categoria). La partenza della tappa è prevista dal Lungolago Marinai d'Italia, prima di un breve incolonnamento cittadino a Orbetello. L'arrivo è previsto fra le 17 e le 17,30 in via Vittorio Veneto, a Frascati. Il Comune in provincia di Roma è stato sede di partenza e di arrivo di una tappa nel 1955 (vittoria di Ruiz); solo di arrivo nel 1957 (successo di Poblet), nel 1998 (Cipollini) e nel 2007 (Foerster). Frazione destinata alla fuga, con un probabile arrivo in volata: bisognerà vedere se ristretta a qualche finisseur e cacciatore di tappe oppure allargata ai big dello sprint.

La classifica generale

1) ROGLIC Primoz (TEAM JUMBO - VISMA) in 10h 21’ 01”

2) YATES Simon Philip (MITCHELTON - SCOTT) + 0’ 19”

3) NIBALI Vincenzo (BAHRAIN - MERIDA) + 0’ 23”

4) LOPEZ Miguel Angel (ASTANA PRO TEAM) + 0’ 28”

5) DUMOULIN Tom (TEAM SUNWEB) + 0’ 28”