So proud of my fellow Colombians in @LeTour - 3 in the Top 10! Congrats @EganBernal on your incredible victory! 🇨🇴🚴‍♂️🥇

Orgullosa de mis compatriotas en @LeTour! 3 colombianos en el Top 10! Felicidades Egan Bernal por tu impresionante victoria!! 🇨🇴🚴‍♂️🥇

Shak

📷 @LeTour pic.twitter.com/7VxdQfRp6o