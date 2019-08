Altra medaglia azzurra agli Europei di ciclismo 2019. Ad Alkmaar, in Olanda, Elena Cecchini ha conquistato l’argento, battuta soltanto dall’olandese Amy Pieters allo sprint. Bronzo per la tedesca Lisa Klein. Il trio ha preceduto un gruppo di altre atlete, staccato di 25 secondi, e regolato dall’altra olandese, Lorena Weibes. Per la ciclista friulana si tratta della seconda medaglia continentale, dopo l’argento nella prova Under 23 a Nyon 2014.

Italia, ecco un’altra medaglia

L’argento di Elena Cecchini si aggiunge agli ori conquistati nelle gare Under-23: venerdì il successo di Letizia Paternoster, oggi quello di Alberto Dainese. E l’Italia continua a pensare in grande anche in vista della prova maschile Elite di domenica 11 agosto: Elia Vivani è uno dei grandi favoriti. Chissà che il secondo posto della sua storica fidanzata, Elena Cecchini, non possa essere un incentivo anche per il velocista veronese.