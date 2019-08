Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata. Dopo tre anni alla Bahrain-Merida Vincenzo Nibali cambia squadra. Oggi l'annuncio ufficiale della firma per i prossimi due anni con la Trek-Segafredo. Lo ha dato lo stesso Squalo con un video su Twitter girato da casa sua: "È il giorno giusto per potervi comunicare che, nei prossimi due anni, farò parte del Team Trek-Segafredo. Per me è un'emozione molto bella poter far parte di una famiglia così e, nel frattempo, voglio ringraziare di questi tre anni passati alla Bahrain-Merida, perché le soddisfazioni sono state tante e anche i risultati raggiunti sono stati tanti. Ora bisogna andare avanti con le prossime gare e con il finale di stagione. Un saluto a tutti i miei tifosi, ai quali sono felice di dare questa notizia. Più avanti le prossime news" queste le parole di Nibali.