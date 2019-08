Il feretro di Felice Gimondi, storico campione e uno dei più grandi sportivi azzurri, morto lo scorso 16 agosto a Giardini Naxos in Sicilia mentre stava facendo il bagno, è ritornato nella sua Paladina. Un arrivo nella tarda serata di domenica nella provincia di Bergamo, dopo aver idealmente completato il suo ultimo giro d’Italia. Una risalita da sud a nord, come spesso gli era capitato in sella in carriera negli anni ’60 e ’70. La camera ardente, allestita nella chiesetta adiacente alla chiesa parrocchiale, è stata aperta già nella prima mattinata e da subito riempita dall’affetto di amici, parenti, ex-compagni e soprattutto dalla gente comune. La figlia Norma ha sottolineato come suo padre abbia insegnato ad amare non solo a lei, ma a tutti gli appassionati di ciclismo, mentre Claudio Corti – argento mondiale a Barcellona nel 1984 e compagno di allenamento di Gimondi – ha ricordato come pedalare al suo fianco trasmettesse delle sensazioni diverse. Martedì alle 11 i funerali a Paladina, che si prepara così ad abbracciarlo per l’ultima volta.