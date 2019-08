Diverse centinaia di persone hanno accompagnato Felice Gimondi nel suo ultimo viaggio. L'arrivo della salma nella chiesa parrocchiale di Paladina, in provincia di Bergamo, è stato accolto da un lungo applauso. Presenti fra gli altri anche molti nomi noti delle due ruote come Francesco Moser e Beppe Saronni. I grandi campioni del ciclismo hanno portato il feretro dalla chiesetta dov'era allestita la camera ardente alla parrocchia, uniti al bergamasco non solo da una grande passione del ciclismo ma anche da una stima per quei valori che Felice ha sempre rappresentato e testimoniato nella sua vita: riservatezza, lealtà, grande amore per la sua professione e per la famiglia – in particolare con la moglie Tiziana e le figlie. Tra gli applausi della folla a portare il feretro sono stati Beppe Manenti, Gianbattista Baronchelli, Massimo Girotto, Osvaldo Bettoni, Dario Acquaroli, Moreno Argentin, Paolo Savoldelli, Giovanni Bettineschi. Tanti altri invece si sono assiepati all’interno della parrocchia di Paladina, in molti casi costretti a fermarsi nella piazza all’esterno della chiesa. Numerosi anche i ciclisti dilettanti venuti con la divisa da gara a rendere omaggio in bicicletta al vecchio campione, nato a Sedrina 76 anni fa.