Impresa del 18enne Antonio Tiberi ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire: il frusinate ha conquistato la medaglia d'oro nella cronometro individuale juniores di 28 chilometri con uno straordinario 38'28". Tra le donne successo della russa Gareeva, quarta la veneta Camilla Alessio e ottava la ravennate Sofia Collinelli.

Il laziale di Frosinone è stato capace di recuperare da una partenza sfortunatissima: pronti-via è saltata la catena al giovane azzurro che cambia al volo la bici e comincia la sua rincorsa contro il tempo. Se non bastasse il problemino meccanico... ci si mette anche un'ammiraglia a intralciare la strada di Antonio che è costretto a un sorpasso in "stile Leclerc" per evitare di perdere ancora dai rivali. Poi un secondo giro da fenomeno vero. Lui, che si ispira a Vincenzo Nibali ed è reduce da nove successi in questa stagione con il team Ballerini, tra cui due tappe alla Corsa della Pace e la Bologna-San Luca. E ora la gioia più grande, Mondiale! Argento per l'olandese Enzo Leijnse, bronzo per il tedesco Marco Brenner, mentre l'altro italiano, il lombardo di Magenta Andrea Piccolo ha chiuso al sesto posto.