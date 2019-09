Intanto nello Yorkshire i convocati per la cronosquadre mista hanno provato il percorso. Domenica la gara degli azzurri partirà alle 15.58. Sei atleti in gara per ogni nazione in questa nuova specialità che fa l’esordio mondiale proprio quest’anno. Per Per l’Italia Davide Cassani e Dino Salvoldi hanno indicato rispettivamente Affini-Martinelli-Viviani e Cecchini-Longo Borghini-Guderzo. Ogni terzetto dovrà compiere un giro del tracciato (14 km), per un totale complessivo di 28 chilometri. Partenza della gara alle 13,20 ora locale (14,20 in Italia); gli Azzurri alle 14,58 (15,58 in Italia).

Unanime il giudizio: si tratta di un tracciato tecnico, sul quale varrà la capacità di guidare. “Se dovesse piovere – ha ricordato Elisa Longo Borghini – tutto diventerà più difficile”.

“È un percorso di difficile interpretazione – ha detto Elena Cecchini – ma conto molto sull’esperienza delle mie compagne… noi siamo pronte”. Tatiana Guderzo: “Se dovesse piovere dovremo avere la lucidità di rilanciare in modo continuo, senza strappi. Ho due compagne fortissime e sono convinta che potremo fare bene.”

Per la prima volta si troveranno a correre insieme, in un mondiale, uomini e donne: “Per noi sarà dura tenere il passo delle donne – dice con un sorriso Davide Martinelli – loro sono molto forti e noi ci dovremo impegnare per non sfigurare.”