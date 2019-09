Il danese Mikkel Bjerg si è confermato campione nella cronometro individuale Under 23 dei Mondiali di ciclismo nello Yorkshire, in Gran Bretagna. Il 21enne di Copenaghen, al terzo titolo consecutivo dopo i trionfi di Bergen 2017 e Innsbruck 2018, ha vinto in condizioni estreme, con la pioggia incessante che ha caratterizzato tutti i 30 chilometri del percorso, costellato di pozzanghere, dalla partenza di Ripon all'arrivo di Harrogate. Bjerg ha chiuso con un tempo di 40'20" precedendo gli americani Ian Garrison (a 26"45) e Brandon McNulty (+27"69). Giornata da dimenticare per i due italiani in gara: il lombardo di Gallarate Antonio Puppio si è piazzato 22° chiudendo in 42'45" e 27° il piemontese di Alba Matteo Sobrero (in 43'08") penalizzato da una foratura.