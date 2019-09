Quinn Simmons è il nuovo campione del mondo juniores di ciclismo. Il ciclista americano ha chiuso al 1° posto al termine dei 148 km da Richmond ad Harrogate. Arriva un'altra medaglia per l'Italia (la terza di questi Mondiali) con la seconda piazza di Alessio Martinelli. Terzo posto per l'altro statunitense Sheffield. Azione decisiva dell'americano a 33,5 km dal traguardo, quando è partito in solitaria per andare a prendersi il primo oro iridato della carriera, arrivato pochi mesi dopo il prestigioso successo alla Gent-Wevelgem juniores. La forte pioggia, che ha accompagnato i corridori nell'ultima ora di gara, non ha fermato Alessio Martinelli, che ai -19 km ha tentato l'inseguimento di Simmons. Lo statunitense, però, non ha mai dato segnali di cedimento, arrivando al traguardo a braccia alzate. Quinto l'altro azzurro Gianmarco Garofali, 13° Tiberi. Per l'Italia arriva la terza medaglia in questa spedizione dopo l'oro di Tiberi nella crono juniores e il bronzo di Ganna nella crono uomini Elite. Venerdì sono in programma altre due prove in linea, quella juniores femminile e l'Under 23 maschile.