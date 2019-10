Presentata al Palais des Congres di Parigi l'edizione 2020 del Tour de France. Alla presenza di tantissimi fenomeni del pedale, tra cui il campione in carica Egan Bernal e il quattro volte vincitore Chris Froome, è stato svelato il percorso della 107^ edizione della Grande Boucle, che partirà il 27 giugno da Nizza per concludersi il 19 luglio con la consueta passerella sugli Champs-Élysées di Parigi. Il Tour 2020 comincerà una settimana prima rispetto al solito, per dare tempo ai corridori di prepararsi in tempo per la prova in linea dei Giochi olimpici di Tokyo, prevista per il 25 luglio. La gara partirà da Nizza con la prima tappa che misurerà 170 chilometri e sarà adatta ai velocisti. La seconda, anche in questo caso con partenza e arrivo nel capoluogo della Cote d'Azur, sarà di 190 chilometri e decisamente più insidiosa, con ben tre GPM e 4mila metri di dislivello: il Col de la Colmaine, il Col de Turini e il Col d’Eze. Nel mezzo troviamo 9 tappe piane, 8 di montagna con 4 arrivi in salita e una sola cronoscalata a La Planche des Belles Filles nella penultima frazione, dove con ogni probabilità si assegnerà definitivamente la Maglia Gialla.