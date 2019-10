Essere Peter Sagan: il Giro d'Italia ha il suo "Joker"

"Why so serious?". L'essenza di Peter Sagan è tatuata sul suo fianco destro, nella smorfia di quel Joker modellato a sua immagine e somiglianza. Per la prima volta il fenomeno slovacco porterà in scena al Giro d'Italia il suo repertorio di classe e arte scenica, la galleria di un talento poliedrico al servizio della corsa rosa, imprevedibile e spettacolare, su e giù dai pedali. "Hulk" perché il verde della maglia a punti del Tour per lui è come una seconda pelle. "Rambo" per quei 30 punti (di sutura, al braccio) che non gli impedirono di risalire su una bici e mettere paura a un certo Lance Armstrong. "Terminator" - poi convertito inevitabilmente in TOURminator - perché così era soprannominato ai tempi della Mountain bike e specialmente nel 2008, quando il nostro supereroe non sbaglia un colpo: campione juniores di Slovacchia, campione nazionale, europeo e mondiale nello stesso anno. È una mitraglia, un cyborg della pedivella. Lui che per gli americani è "The rockstar of cycling" e pure il John Travolta/Danny Zuko di Grease che il gellatissimo Sagan "reinterpretò" veramente insieme alla moglie Katarina in versione Sandy-Olivia Newton John per augurare a tutti un buon 2016; quando - in un video - si trasformerà nel "Rocky" di Zilina, la sua città natale, con tutto il campionario del Balboa-workout, a spaccare legna come se non ci fosse un domani. Con i primi record e le abbuffate di Classiche, classicissime e titoli iridati (saranno tre, consecutivi, l'unico a riuscirci) il paragone con il più grande verrà da sé, con la benedizione dello stesso Merckx. Ma Peto non è un Cannibale, è molto di più: "Non sono il secondo Eddy Merckx, ma il primo Peter Sagan". Finché, un bel giorno, questo Prometeo 3.0 non si metterà in testa di scherzare con il fuoco e sfidare Dio in persona...