È morto Raymond Poulidor, "eterno secondo" al Tour de France

Si è spento a 83 anni l'ex campione di ciclismo francese, noto per la rivalità con Anquetil e per l'incredibile striscia di piazzamenti al Tour de France: 8 pudi senza mai riuscire a vincere la corsa né a indossare la maglia gialla

E' morto a Saint-Leonard-de-Noblat, nel centro della Francia, all'età di 83 anni, il francese Raymond Poulidor. Lo ha annunciato la radio France Info, citando il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme. Poulidor era ricoverato in ospedale da ottobre. Durante l'ultimo Tour de France, che aveva comunque seguito, era apparso molto provato.

La carriera

Popolarissimo in Francia, grande scalatore, Poulidor ha vinto in carriera una Molano-Sandremo (1961), una Freccia Vallone (1963) e una Vuelta (1964). Era noto come "l'eterno secondo", non avendo mai vinto il Tour de France e non avendo neppure mai indossato la maglia gialla nonostante avesse corso la Grande Boucle dal 1962 al 1976 (3 secondi posti e 5 terzi). Resta, tuttavia, ancora oggi, il corridore che più volte ha conquistato il podio della corsa.