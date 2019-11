Indurain non ha mai mollato davvero il suo amato ciclismo, partecipando a vari eventi amatoriali e cimentandosi anche con il triathlon. Ora però si metterà alla prova anche con la mountain bike: "Da quello che mi è stato detto, la Titan Desert non è una prova troppo tecnica, c'è molto da pedalare e questo è positivo per chi come me viene dal ciclismo su strada. Ho un po' di tempo per prepararmi fisicamente e penso di poter arrivare in forma alla gara". Indurain non è il primo ciclista professionista a partecipare alla massacrante gara a tappe: prima di lui ci avevano provato tra gli altri Joaquim Purito Rodríguez, Haimar Zubeldia, Sylvain Chavanel e Abraham Olano.