Tiesj Benoot ha conquistato la 6^ tappa della Parigi-Nizza, 161,5 km con arrivo ad Apt. Il belga della Sunweb, vincitore della Strade Bianche nel 2018, dopo un allungo negli ultimi 14 km, ha precedeuto di 22'' il compagno Michael Matthews e il colombiano Sergio Higuita Garcia. Il sudamericano è il favorito per la frazione di sabato, la Nizza-La Colmiane, con cui si concluderà questa corsa a tappe, proseguita nonostante la pandemia da coronavirus. Gli organizzatori, infatti, hanno comunicato che la Parigi-Nizza si concluderà con un giorno di anticipo. Cancellata dunque l'ultima frazione, con il previsto arrivo nel capoluogo della Costa Azzurra. Nel frattempo la gara perde i pezzi, con la Bahrain-Merida, l'ex squadra di Vincenzo Nibali, che ha abbandonato la corsa per precauzione legata all'emergenza coronavirus. Per la cronaca, in classifica generale il tedesco Maximilian Schachmann precede di 36'' lo stesso Benoot e di 1'01'' Higuita Garcia.