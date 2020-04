Tour de France verso il rinvio, si parte il 29 agosto?

A causa dell'emergenza coronavirus il Tour de France 2020 è a un passo dal rinvio. Le nuove date - si apprende dagli organizzatori - dovrebbero prevedere la partenza il 29 agosto e l'arrivo il 20 settembre. Inizialmente la Grande Boucle era in programma dal 27 giugno al 19 luglio, con partenza da Nizza e il tradizionale arrivo a Parigi. Giovedì potrebbe arrivare l'ufficialità del rinvio e la comunicazione delle nuove date. Una decisione che sarebbe diretta conseguenza delle parole di lunedì del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che aveva annunciato lo stop ai grandi eventi con la presenza di pubblico fino alla metà di luglio. Oggi in Francia è stato registrato il record di decessi dal 1 marzo: 762 nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.729. I pazienti che attualmente si trovano ricoverati in rianimazione sono 6.730. Anche Giro d'Italia e Vuelta Espana, così come le Classiche di un giorno (Milano-Sanremo e quelle del Nord) sono ancora in attesa di essere ricollocate nel calendario che dovrà essere rielaborato completamente dall'Uci. Per la Corsa Rosa una delle ipotesi è quella di disputarlo il prossimo ottobre.