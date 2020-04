Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Rezza a Sky: "Il calcio può ripartire con misure rigide e rigorose"

Giovanni Rezza (dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico), intervenuto in diretta a Sky Tg24, ha risposto a una domanda sulla possibile ripresa del campionato di calcio: "Oggi no, ma se mi chiedete tra un mese? Sicuramente a porte chiuse, con misure rigide e rigorose. Sarà la politica a decidere. Fondamentali istruzioni rigorose - come sta già facendo la Figc - per rendere minimo il rischio di contagio per giocatori, addetti ai lavori e resto della comunità". LE PAROLE DI REZZA