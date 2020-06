Adesso è ufficiale: Peter Sagan sarà al via del Giro d'Italia 2020. Il tre volte campione del mondo slovacco, sulle strade della Corsa Rosa per la prima volta in carriera, lo ha annunciato con un divertente video girato alla Pinacoteca di Brera di Milano

Peter Sagan ha ufficializzato la partecipazione al 103° Giro d'Italia di ciclismo. Il fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe sarà al via della Corsa Rosa, che prenderà il via il 3 ottobre dopo lo slittamento a causa del coronavirus, per la prima volta in carriera. "Nei miei programmi prima del lockdown c’era il Giro d’Italia e anche dopo l’uscita del nuovo calendario ho voluto mantenere la parola data ed essere presente - ha detto Sagan, tre volte campione del mondo tra il 2015 e il 2017 -. Insieme alla squadra, nonostante la sovrapposizione con le classiche del nord, abbiamo deciso subito che avrei partecipato al Giro. Non c’è stato neanche un momento di dubbio o di ripensamento. Sono felice di venire a correre sulle strade della Corsa Rosa, per me sarà la prima volta, e non potevo rimandare ancora"