Tragedia in allenamento, muore Roberta Agosti

Un altro lutto a causa di un incidente nel mondo del ciclismo. E' morta a Brescia, travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta durante un allenamento, Roberta Agosti, cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium di Brescia. L'incidente questa mattina nelle campagne di Lonato, a Castel Venzago. La donna, classe 1969, stava percorrendo una stretta strada di campagna in direzione Lonato. In base ad una prima ricostruzione, la vittima stava pedalando in gruppo con alcuni amici. Il camion procedeva in senso opposto e l'avrebbe travolta in un tratto in cui la strada si restringe. Inutile l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso . Presente nel gruppo al momento dell'incidente anche il marito, l'ex ciclista professionista Marco Velo, braccio destro del Ct della Nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani.