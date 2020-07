Froome lascia il Team Ineos a fine stagione

Dopo 10 anni di vittorie, tra Tour, Giro e Vuelta, si separano le strade di Chris Froome e del Team Ineos. L'annuncio sul profilo Twitter della squadra britannica. L'ultimo obiettivo prima della nuova avventura è il Tour de France. Dal 2021 Froome correrà per la squadra israeliana Israel Start Up Nation

10 anni di vittorie

Il suo contratto, che scade a dicembre, non sarà rinnovato. Sarà dunque l'ultima stagione di Froome con la maglia del team britannico guidato da Sir Dave Brailsford. Si chiude uno dei "matrimoni sportivi" più lunghi e vincenti della storia del ciclismo, durato 10 anni. Un decennio fenomenale: con il Team Ineos (che fino all'aprile 2019 si chiamava Team Sky) il fuoriclasse ha vinto 7 Grandi Giri: 4 volte il Tour de France, un Giro d'Italia, due Vuelta. Un totale di 46 vittorie. "Stiamo facendo questo annuncio prima di quanto sarebbe normalmente il caso, per porre fine alle recenti speculazioni e consentire al Team concentrarsi sulla stagione a venire”, ha dichiarato lo stesso Brailsford, presidente della Ineos. “Chris è stato con noi fin dall'inizio. E' un grande campione e abbiamo condiviso molti momenti memorabili nel corso degli anni, ma credo che questa sia la decisione giusta per noi e per lui. Noi non siamo in grado di garantirgli una leadership di una squadra unica". Il riferimento è chiaro, per il futuro il team Ineos ha scelto di puntare per il futuro su Geraint Thomas e sul giovane colombiano Egan Bernal trionfatore del Tour del 2019.

“E' stato un decennio fenomenale con il Team. Abbiamo raggiunto così tanto insieme e farò sempre tesoro dei ricordi”, ha commentato così il suo addio Crish Fromme. Il 35enne campione keniota naturalizzato britannico a stretto giro di posta è stato ufficializzato come nuovo acquisto dal team israeliano Israel Start Up Nation Diamant, ma non intende certo rinunciare al desiderio che si è prefissato per questo 2020: “Attendo nuove entusiasmanti sfide mentre mi muovo nella prossima fase della mia carriera, ma nel frattempo il mio obiettivo e' vincere un quinto Tour de France con il Team Ineos ". Il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre. Sarà dunque l’ultima apparizione di Chris Froome con la maglia Ineos.